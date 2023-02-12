Kovalamaca sonrası yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde durdurulmak istenen şahısla polis arasında kovalamaca yaşandı. Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi’nde devriye gezen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Polisi fark eden şüpheli şahıs, koşarak kaçmaya başlarken, polisle arasında kovalamaca başladı.

Bir süre şehir sokaklarında kaçmaya devam eden şüpheli, daha sonra polisler tarafından yakalandı. B.C.G. olarak kimliği tespit edilen şahıs üzerinde yapılan üst aramasında kağıda sarılı vaziyette metanfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.