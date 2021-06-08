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Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Edirne’de

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka’yı ağırladı.

EDİRNE 08.06.2021, 21:31
Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Edirne’de

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka’yı ağırladı.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Tabakoğlu, Kosova ile Türkiye arasında ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde güçlü ilişkiler olduğunu ifade ederek, iki dost ve kardeş ülke arasındaki birlikteliğin geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınması temennisinde bulundu. Rektör Tabakoğlu, yakın zamanda Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı görevine getirilen Fikrim Damka’nın çok güzel hizmetlere imza atacağına inandığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Son derece sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Damka, Trakya Üniversitesi’nin bugüne kadar sunmuş olduğu desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti. Trakya Üniversitesi’nin her zaman Kosova’nın yanında olduğunu ve bunu eğitimden sağlığa, inovasyondan teknolojiye kadar pek çok alanda hayata geçirdiği projeler ile gösterdiğini ifade eden Bakan Fikrim Damka, iki kurum arasındaki bağı güçlendirmek için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka’ya günün anısına Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Balkan Kongre Merkezi’nin camdan yapılmış minyatürünü hediye etti.
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