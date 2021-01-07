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Kore Gazisi Kore Gazisi Engin son yolculuğuna uğurlandı
Edirne’ni Keşan ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Engin, düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
EDİRNE 07.01.2021, 17:26
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Edirne’ni Keşan ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Engin, düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Keşanlı Kore gazisi Mehmet Engin’in cenazesi, cenazesi Kurtuluş Özkaya Camisi’ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu ile getirilen Engin’in cenazesi, öğle namazında kılınan cenaze namazının ardından Gazi Kabristanlığında toprağa verildi.
Engin, Keşan Şehitliği’nde ayrılan Gaziler mezarlığında toprağa verilen ilk gazi olurken, tabutuna sarılan bayrak ailesine takdim edildi.Kore Gazisi Mehmet Engin’in vefatının ardından Keşan’da iki Kore Gazisi’nin kaldığı bilgisine ulaşıldı.
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