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Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına devrildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

EDİRNE 06.06.2022, 15:34
Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına devrildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Uzunköprü istikametine seyreden H.E. idaresindeki 22 ABB 191 plakalı kamyonet, Maltepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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