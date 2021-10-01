Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçtu. Kazada 1 kişi yaraladı.

Kaza, bu sabah saat 08.20 sıralarında Keşan-Gelibolu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Gelibolu istikametinde seyreden M.T. yönetimindeki 16 EZ 547 plakalı hafif ticari araç, İzzetiye Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıktı.

Yolun sağında bulunan boş alana savrulan araç, tümseğe çarparak dururken kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine bölge trafik, jandarma ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi K.T. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.