Kontrolden çıkan araç kavşakta devrildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde kavşağa giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yolda ters dönen araçtan çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sabah saatlerinde Keşan-İpsala karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beğendik Kavşağı’nda sağa manevra yapan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Yolda takla atan araç, daha sonra refüje çaptı ve ters döndü.

Kazanın ardından araç sürücüsü, ön yolcu kapısından yara almadan çıkarken; kazanın haber verilmesiyle bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karayolları Müdürlüğü ekipleri hasar gören refüjü onarırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.