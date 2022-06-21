Köln’de düzenlenen fuarda Türk üniversiteleri tanıtıldı

Trakya Üniversitesinin uluslararası arenadaki tanıtım faaliyetlerinin son durağı, Avrupa’da en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya oldu.

Yüzde 80’i Balkanlardan olmak üzere, 79 ülkeden 5 bin 200 uluslararası öğrencisi ile bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Trakya Üniversitesi, yaklaşık 3,5 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da düzenlenen Eğitim Fuarı’na katıldı.

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’nda Trakya Üniversitesini; Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada temsil etti. Almanya ve çevre ülkelerdeki Türklerin yanı sıra Türkiye’deki eğitim imkânları ve fırsatları hakkında bilgi almak isteyen öğrenci ve ailelerin katıldığı fuarda, Trakya Üniversitesi standını ziyaret eden öğrencilere üniversite hakkında bilgi verildi.

Türkiye’den 20’ye yakın üniversitenin katıldığı fuarın açılışını, Ak Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve MEB Düsseldorf Eğitim Ataşesi Muteber Gamze Bozgöz ile beraberlerindeki heyet gerçekleştirdi. Üniversitelerin Rektör ve Rektör Yardımcısı seviyesinde temsil edildiği fuarda, öğrenciler ve aileleri, üniversitelerden eğitim olanakları ile ilgili bilgi aldı.

79 ülkeden 5 bin 200 uluslararası öğrenciye eğitim-öğretim imkânı sunan Trakya Üniversitesi, Köln-Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’nda açtığı tanıtım standında gün boyunca Trakya Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylara yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek bilgi paylaşımında bulundu. Fuara özel hazırlanan katalog, broşür, promosyon ürünleri ve üniversitenin yayınları ile öğrenci ve velileri bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu önderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Avrupa’nın farklı noktalarından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Trakya Üniversitesinin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak amacıyla benzer faaliyetleri sürdüreceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Ülkemizdeki çeşitli bakanlıkların destekleriyle gerçekleştirilen fuarlarda vatandaşlarımız ve Türkiye’de üniversite okumak isteyen uluslararası öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Daha önce Fransa-Strazburg’da gerçekleştirilen fuara yine katılım göstermiş ve pozitif geri dönüşler almıştık. Bugün Köln’de, yine anavatandan uzakta yaşayan soydaş ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bilindiği üzere Avrupa’da büyük bir Türk nüfusu var. Edirneli, Trakyalı birçok hem şehrimiz de Avrupa’da yaşıyor. Ayrıca Edirne, bu coğrafyada yaşayan Türk nüfusun yakından bildiği, her yıl memleketlerine giderken mutlaka uğradığı, havasını soluduğu, suyunu içtiği bir şehir. Bu evlatlarımızı, anne-babalarının doğduğu topraklarda eğitim almaya davet ediyoruz. Onlardan da bu yönde bir ilgi görmemiz bizleri oldukça mutlu etti. Trakya Üniversitesi olarak Edirne’nin huzurlu ortamında, kendilerini evlerinin rahatlığında hissetmelerini sağlayarak güçlü bir eğitim almaları için kapılarımız sonuna kadar açık” şeklinde konuştu.