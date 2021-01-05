banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi

Kırkpınar değerleri ve kültür vizyonuna bilimsel katkı

Trakya Üniversitesi, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski sportif faaliyetlerinden biri olan ve 16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne giren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne desteğini sürdürüyor.

EDİRNE 05.01.2021, 11:43
5
Kırkpınar değerleri ve kültür vizyonuna bilimsel katkı

Trakya Üniversitesi, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski sportif faaliyetlerinden biri olan ve 16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne giren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne desteğini sürdürüyor.

Ata sporu olan yağlı güreşin gelişmesi ve kalkınması adına bugüne kadar çeşitli organizasyonlara imza atan Trakya Üniversitesi, alanında uzman akademisyen, bilim insanı, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oldukça önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KDAUM) tarafından çevrim içi düzenlenen ve üniversitenin Youtube, Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Kırkpınar Değerleri ve Kültür Vizyonunun Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritasının Çıkartılması" başlıklı uluslararası çalıştayda, Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Kırım ve Gürcistan’dan önemli isimler yer aldı.

Türklerin ata sporu olan yağlı güreş ve altı buçuk asırdır süregelen Kırkpınar değerlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleşen çalıştaya katılan bilim insanları ve Türk sporuna yön veren isimler, tarihî geleneğin gelişmesine ve uluslararası platformlarda adının daha çok duyurulmasına katkı sunmaya çalıştı.

Türkiye Judo Federasyonu Genç Bayanlar ve Görme Engelli Spor Federasyonu Büyük Bayanlar Milli Takımlar eski Teknik Direktörü, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şengül Demiral, Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Nalcıoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Geleneksel Sporlar Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Müdürü Mürsel Sabancı, Kongo Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Dr. İlyas Keskin, 659. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 1987 Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kılıç, Fenerbahçe Üniversitesinden Prof. Dr. Sami Mengütay, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Semiyha Tuncel, Dumlupınar Üniversitesinden Prof. Dr. Seydi Karakuş, Rumeli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir, Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve KDAUM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gamze Ülker ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan ve gibi daha pek çok değerli ismin katıldığı çalıştay, farklı başlıklar altında üç oturumda gerçekleşti.

Razgrad Spor Merkezi eski Müdürü Prof. Dr. Fehim Coşan, Romanya Kuşak Güreşi Organizasyon Başkanı Naim Belgin, Kırım Spor Fakültesi Müdürü Seydamet Yahya, Batum Sambo-Judo Baş Antrenörü Nani Kirkitadze ise çalıştaya yurt dışından katılan ve destek veren isimler oldu.

Kırkpınar değerlerinin ve kültürünün bilimsel ortamda ele alınıp tüm yönleriyle tartışıldığı ve yeni fikirlerin ortaya atıldığı çalıştayın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, önemli bir ata sporu olan yağlı güreşe ve güreşçiye her zaman destek olduklarının altını çizerek yağlı güreşlerin başkenti Edirne’de bu tarihi geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara Kırkpınar bilincini en iyi şekilde aktarmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek “Pek çok konuda faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası alanda büyük projelere imza atan Trakya Üniversitesinin, evrensel değerlerin ve çağdaş olanın yanı sıra geçmişten gelen geleneksel ve millî değerlerine sahip çıkma, onları yaşatma gibi bir misyonu vardır. Tarihi ve kültürel değerlerimiz, sadece bize geçmişten kalan birer miras değil, gelecek nesillere ulaştırmamız gereken emanetlerdir. Bu emanetleri korumak ve geliştirmeyi bir zorunluluk, bunun gereklerini yerine getirmeyi de bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Bu değerlere baktığımızda da Kırkpınar gibi asırlardır devam etmekte olan tarihsel bir destanla karşılaşıyoruz. Kırkpınar, sadece Edirne’nin değil, Türk milletinin ortak değeridir. Millî benliğimizi ve kimliğimizi yansıtan önemli geleneklerin başında gelen Kırkpınar değerlerinin korunması ve yaşatılmasında da üniversite olarak kendimizi sorumlu tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihsel ve kültürel bir misyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bilimsel olarak ele alınması ve değerlendirilmesini de önemli bulduklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kırkpınar’ın bilimsel olarak ele alınması ve farklı yönleriyle değerlendirilmesine, interdisipliner bir bakış açısına ihtiyacı olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü bu millî, manevi değerin bütününe baktığımızda söyleyecek çok şeyimizin olduğunu görüyoruz. Bir kispetin üzerindeki motiflere baktığımızda Türk kurganlarının mezar taşlarında kullanılan motiflerle karşılaşıyor ve hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını daha iyi anlıyoruz. Her bir seremoninin ve geleneği oluşturan unsurun ayrı birer fonksiyonu ve değeri var. Yüzlerce yıllık tarihi ve köklü bir geleneği olan Kırkpınar’ın her bir değerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Her biri ayrı ayrı önemli, bizi biz yapan değerlerdir.”

Trakya Üniversitesinin, başpehlivanlara eğitim alanında verdiği destek ve tanıdığı imkânlar ile bu alanda başarılı sporcuları bünyelerine katmak ve geleceğin güreşçilerini yetiştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalardan da söz eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sözlerini Edirne’nin yanı sıra ülkemizin en büyük kültür ve spor faaliyetlerinden biri olan Kırkpınar’ı geliştirmek ve bu mirası daha ileri taşımak adına başlattıkları “Kırkpınar Kütüphanesi” ve “Kırkpınar Müzesi” projelerinden bahsederek sonlandırdı.

Tarihi Kırkpınar değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe taşınması noktasında önemli bir misyon üstlendiklerinin altını çizen ve bu doğrultuda yürüttükleri çalışmalarla stratejik plan ve hedeflerinden bahseden KDAUM Müdürü Doç. Dr. Şengül Demiral ise çalıştaya katılan herkese katkılarından dolayı teşekkür ederek katılımcıların fikirleri doğrultusunda Kırkpınar’ın geleceğine yönelik bir yol haritası oluşacağına inandığını söyledi.

Programda, açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılan isimler, gün boyu süren oturumlarla Kırkpınar değerlerinin ve kültürünün yazılı hale getirilmesi, geleceğe taşınması, uluslararası platformlarda yazılı ve görsel olarak tanıtılmasıyla Edirne’de pehlivan yetiştirilmesi konularında bilgiler vererek fikir ve önerilerini paylaştı.

Çalıştay sonunda ayrıca, Kırkpınar değerlerine ilişkin stratejilerin ve politikaların oluşturulmasına ışık tutacak detaylı bir çalıştay raporu oluşturuldu.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12