Kıbrıs gazilerine “Milli Mücadele Madalyaları” verilmeye devam ediliyor
EDİRNE’DE İKAMET EDEN KIBRIS GAZİLERİNE “MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI” VERİLMEYE DEVAM EDİLİYOR.
Edirne’de ikamet eden Kıbrıs gazilerine “Milli Mücadele Madalyaları” verilmeye devam ediliyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Edirne ilinde ikamet etmekte olan Kıbrıs gazilerine, Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde tevcih edilmeye devam ediliyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, Milli Mücadele yıllarında gösterilen feragat, fedakarlık ve kahramanlığın bir ifadesi olarak 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası; Edirne ili Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyünde ikamet etmekte olan Kıbrıs Gazisi Süleyman Oyman’a, Dereköy’de ikamet etmekte olan Hüseyin Pekel ve beraberindeki kızı Esen Göcen’e Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından tevcih edildi.
Gerçekleştirilen programa Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler birim sorumlusu Zeynep Şener, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Kıbrıs Gazisi İbrahim Aksal da katıldı.
“Torunlarıma bırakacağım en büyük miras”
Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve aradan geçen 46 yıl sonra “Milli Mücadele Madalyası” ile onurlandırılan Kıbrıs Gazisi Hüseyin Pekel, “Bu benim için haklı gurur kaynağı olan bir durumdur. Bugün çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu gurur benden sonra çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük mirastır” dedi.
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