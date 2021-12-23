Keşanlı Kıbrıs Gazisi askeri törenle defnedildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Yılmazoğlu, askeri törenle defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Yılmazoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, şehir merkezinde bulunan İki Minareli Çarşı Camii’ne getirildi. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen cenaze töreninde Kıbrıs gazisinin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Töreninin ardından Mehmet Yılmazoğlu’nun tabutuna sarılan Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Yılmazoğlu’nun yakınlarının yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Vekili Müslim Çekiç, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, askeri erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.