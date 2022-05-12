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Keşan’daki Biyokütle Enerji Santrali’nde korkutan yangın

Edirne’nin Keşan ilçesinde kurulan Biyokütle Enerji Santrali’nde çıkan yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın mesafedeki yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

EDİRNE 12.05.2022, 17:16
Keşan’daki Biyokütle Enerji Santrali’nde korkutan yangın

Edirne’nin Keşan ilçesinde kurulan Biyokütle Enerji Santrali’nde çıkan yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın mesafedeki yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’ın Paşayiğit Mahallesi girişinde yer alan Biyokütle Enerji Santrali’nin odun deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangını fark eden bölgedekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerinde olay yerine, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı ile birlikte önlem amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi. Alevlere müdahale ederken elinde yanık oluşan bir işçi, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Depodan yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

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