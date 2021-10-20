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Keşan’da yolcu otobüsleri ile yazıhaneler denetlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan firmalar gün boyunca yapılan çok yönlü uygulamalarla denetlendi. Firmaların ve şoförlerin belgelerinden, korona virüs tedbirlerine, emniyet kemerinden terminal çığırtkanlarına kadar kadar pek çok konuda gerçekleşen uygulamada kurallara uymayan firmalara ceza yağdı.

EDİRNE 20.10.2021, 18:19
Keşan’da yolcu otobüsleri ile yazıhaneler denetlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan firmalar gün boyunca yapılan çok yönlü uygulamalarla denetlendi. Firmaların ve şoförlerin belgelerinden, korona virüs tedbirlerine, emniyet kemerinden terminal çığırtkanlarına kadar kadar pek çok konuda gerçekleşen uygulamada kurallara uymayan firmalara ceza yağdı.

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Keşan Zabıta Müdürlüğü trafik birimleri olarak bir dizi denetimler yapıldı. İlçeyi diğer şehirlere bağlayan yollar ve Keşan Terminali’nde yapılan uygulamalar kapsamında yetki belgesi dışında taşımacılık yapan, acentelik hizmeti veren firmalar ve yine vatandaş tarafından şikayet konusu olan terminal çığırtkanlarına karşı denetlemeler yapıldı.

Aynı zamanda yolcu otobüsleri içerisinde korona virüs kapsamında getirilen tedbirlere maske ve HES kodu gibi kurallara uyumun ve yolculara bilet kesilip kesilmediği gibi A’dan Z’ye denetlendiği geniş kapsamlı uygulamada, 12 firmaya yaklaşık 38 bin TL ceza kesildi. Denetimlerin titizlikle yapıldığını belirten yetkililer bundan sonraki zaman diliminde de sıklıkla yapılacağını bildirdi.

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