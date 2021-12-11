Keşan’da yılbaşı öncesi kaçak içki alarmı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yılbaşı öncesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçak içki ticaretine yönelik operasyon düzenledi. 52 şişe içkinin yakalandığı operasyonda 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı gece öncesinde gümrük kaçağı içkilere yönelik operasyonlarına hız verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Dörtyol Kavşağı’ndaki bir otomobili durdurdu. M.E. ve A.Ü. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 34 şişe gümrük kaçağı ele geçirdi. Araştırmalarını şüphelilerin evinde de devam ettiren polis, söz konusu ikamette de 18 şişe kaçak içkiye el koydu.

Toplam 52 şişe kaçak içki yakalanan operasyonda iki kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.