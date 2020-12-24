Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Bu iddiaların tamamen iftiradan ve yalandan ibaret olduğunu tespit ettik”
Keşan’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
EDİRNE (İHA) – Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EDİRNE 24.12.2020, 18:48
2
EDİRNE (İHA) – Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keşan’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Bahse konu evin içinde yapılan aramalarda 252,91 bonzai ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edilen 585 TL nakit paraya el koyan ekipler, sayfa yaprakları uyuşturucu maddeyi fişeklemede kullanılan ders kitabı da ele geçirdi.Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan Ü.G., S.G. ve Ü.G. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü