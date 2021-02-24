Keşan’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehir genelinde uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmalarına devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uygulamalarda, 21 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır eroin, 11 adet kağıda sarılı fişek halinde satışa hazır bonzai, 5 adet kilitli poşet içerisinde metamfetamin, 2 ayrı poşet içerisinde 70 gr bonzai maddesi ile 41 adet Uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan boş kilitli poşet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 575 TL nakit paraya el konuldu.

Ayrıca yapılan denetimlerde S.G., M.A ve İ.T. isimli şahıslar, mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.