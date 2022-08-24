Keşan’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen polis, evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Keşan’da uyuşturucu ile mücadele görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak üzerindeki bir adrese baskın düzenledi. U.K. ve Ö.K. isimli şahıslara ait evde yapılan aramalarda 6 kilo 400 gram eroin, 15.53 gram esrar, 8.58 gram metamfetamin, 7.21 gram kenevir tohumu, kağıda sarılı vaziyette 6.05 gram esrar, 11 adet sentetik ecza ile birlikte Suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 9 bin 625 TL para ele geçirildi.

Evlerinde uyuşturucu ile birlikte yakalanan şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.