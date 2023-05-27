Keşan’da silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin iş yerlerinde yaptığı aramalarda ise cephanelik çıktı.

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde M.K.’ya ait iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlar ile birbirlerine ateş etti. Yaralanın olmadığı olayda mermilerden biri iş yerinin duvarına isabet ederken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede iş yerinde 14 boş kovan bulunurken, hançer, 5 tabanca mermisi, boş şarjör, kasatura ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan H.T.’ye ait araç kendisine ait restoranın önünde park halinde bulunurken, yakalanan H.T. gözaltına alındı. Olayın yaşandığı işyeri sahibinin evinde arama yapan polis, 5 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 2 tabanca mermisi, 8 mermi çekirdeği ve şarjör ele geçirdi. Yakalanan M.K. da gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis, Yenimescit Mahallesi’ndeki bir kıraathanede H.T.’nin sahibi olduğu restoranı basmak için plan yaptıkları ihbarını aldığı O.T., A.K., M.K., H.E. ve B.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 11 mermi ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan O.T.’nin "hırsızlık" suçundan yakalaması olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili bir eğlence mekanında yaptığı incelemede, mekandaki 33 kişinin GBT sorgusu yapılırken, olaya karıştığı belirlenen E.S. üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve E.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.T., A.K., M.K., H.E. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.