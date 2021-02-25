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Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şehir genelinde geniş çapta kontroller gerçekleştirdi. Güvenlik, trafik ve korona virüs tedbirlerinin denetlendiği uygulamalarda bir günde toplam 352 bin 292 TL ceza kesildi.

EDİRNE 25.02.2021, 10:27
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Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şehir genelinde geniş çapta kontroller gerçekleştirdi. Güvenlik, trafik ve korona virüs tedbirlerinin denetlendiği uygulamalarda bir günde toplam 352 bin 292 TL ceza kesildi.

Keşan genelinde sıkı kontroller gerçekleştiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün içinde 2 periyotta olmak üzere farklı saatlerde bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Gün içi 08.00 ve 19.00 saatleri arasında yapılan ilk denetimlerde 3 kişiye maske takmamaktan 2 bin 700 TL, 11 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymaktan 34 bin 650 TL, ceza kesildi. Uygulamalar sırasında C.K. ve U.K. isimli iki kişinin üzerinde uyuşturucu maddeye rastlanması üzerine şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulamanın ikinci periyodu ise 21.00 ve 22.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. 15 farklı noktada, devriye ekipler ile yürütülen ve 106 personelin katıldığı uygulamalarda güvenlik, trafik ve sokağa çıkma kısıtlaması denetlemesi yapıldı.

Oluşturulan uygulama noktalarında ekipler kişilerin sokağa çıkma sebepleri ve gerekli izinlerinin olup olmadığını kontrol ederken, yaya ekipler ise şehir merkezindeki pasajları tek tek kontrol etti.

Akşam saatlerinde devam eden bu uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 73 kişiye 299.950 TL. ve maske ihlali yapan 3 kişiye de 2 bin 700 TL ceza kesildi.

Aynı zamanda 80 araç trafik yönünden incelenirken, 380 kişinin de sorgusu yapıldı. 15 araca trafik kanunun çeşitli maddelerinden toplamda 8 bin 442 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca akşam devam uygulamalar sırasında O.B. ve R.Ş. isimli iki kinin üzerinden toplam 12 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gün içerisinde iki periyot halinde yapılan uygulamalar neticesinde toplam 80 araç ve 380 şahıs sorgulandı. 91 kişiye 340 bin 720 TL, 15 araca 8 bin 422 TL, 1 iş yerine 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 352 bin 292 TL idari para cezası uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların aynı titizlik ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
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