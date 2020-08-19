Keşan’da sahte içki imalatı ve ticaretine operasyon

Edirne’nin Keşan ilçesinde sahte alkol imalat ve ticareti yapıldığı bildirilen bir eve baskın düzenleyen jandarma, sahte alkol ve yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Keşan’ın Yayla Sahili’nde H.S. isimli bir kişinin "Sahte alkol imal ve ticareti" yaptığı yönünde CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gelen bir müracaat üzerine, Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu yerde araştırma başlattı. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonrasında alınan arama kararı ile saat 08.30 sıralarında, H.S.’nin Yayla Sahilindeki adresinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet sahte alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, 14 adet bira yapımında kullanılan maya besini, 1 adet kapak basma makinesi, 2 adet 1 litrelik şişede içki yapımında kullanılan bitkisel gliserin, 1 adet 250 gramlık şişede yaş üzüm rakısı aroma verici maddesi, 150 gramlık mavi renkli şişede saf anason yağı, 1 adet 20 gram viski aroması, 1 adet 40 gram şarap mayası, 40 litre kaçak şarap, 3 litre kaçak viski, 1 litre votka, 5 litrelik bidon içerisinde 2 litre etil alkol, 1 adet alkol metre ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ele geçirilen malzemelere el k el konulurken, şüpheli H.S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.