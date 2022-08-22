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Keşan’da iş yerine baskın: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

EDİRNE 22.08.2022, 17:50
Keşan’da iş yerine baskın: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde arama yaptı. Denetimler sonucunda biri ruhsatsız olmak üzere 2 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörleri, 32 adet çeşitli çapta tabanca fişeği ile birlikte 3 adet kağıda sarılı 8.28 gram esrar, 1.08 metamfetamin ve esrar öğütücüsü ele geçirildi. Aramaların ardından şüpheli M.M.K. yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

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