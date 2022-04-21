Keşan’da huzur ve güven uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesinde 130 polisin katıldığı, ’Huzur ve Güven’ uygulaması yapıldı. 954 kişinin GBT’sinin sorgulandığı uygulamada 9 bin 805 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ve 130 personelin katılıyla yapılan ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 954 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Sokak araları ve caddelerde yapılan denetimler sırasında şantaj suçundan aranması olan T.B. isimli bir kişi yakalanırken adli makamlara teslim edildi. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen başka iki kişiye ise gerekli tebliğler yapıldı. Polis ekipleri ayrıca otogar, kahvehane, internet kafe, park ve metruk binaları da kontrol etti.

Huzur ve Güven uygulaması trafik denetimleri ile sürdü.

229 aracın sorgulandığı çalışmalarda 10 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 9 bin 805 lira trafik cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edilerek yedi emin otoparkına çekildi.