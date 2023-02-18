Keşan’da huzur ve güven uygulamaları

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, aranan bir kişi yakalanırken, 17 bin 829 lira trafik cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ’Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirdi. 151 personelin katılığı denetimlerde 934 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 11 kafe ve pastane, 6 park, 5 motosiklet tamircisi ve 9 metruk binanın kontrol edildiği çalışmalar sırasında; 2 farklı hırsızlık suçundan aranan A.K. yakalandı. Ayrıca durumundan şüphe üzerine durdurulan M.S. isimli bir çocuğun da kıyafet çaldığı tespit edildi.

Trafik kontrolleriyle devam eden uygulamalar da ise 103 aracın sorgusu yapıldı. 10 araç sürücüsü ve sahiplerine toplamda 17 bin 829 lira trafik cezası kesilirken, 1 araç da trafikten men edilerek bağlandı.