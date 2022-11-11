Keşan’da huzur ve güven uygulamaları

Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında bin 71 kişinin polis ekiplerince sorgusu yapıldı. Aranan bir şahsın yakalandığı çalışmalarda yaklaşık 11 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 115 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, bin 71 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde 5 hurdacı, 11 kıraathane, 6 kafe kontrol edildi. 3 iş yerinin sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilerek konu tutanak altına alındı. Ayrıca M.A. isimli bir kişinin silahlı yağma suçundan arandığı tespit edilerek, adli makamlara teslim edildi.

Polis ekiplerinin denetimi trafik uygulamalarıyla devam etti. 335 aracın sorgusunun yapıldığı çalışmalarda, 8 araç sürücüsü ve sahibine toplamda 10 bin 958 lira cezai işlem uygulandı. Bir otomobil ise trafikten men edildi.