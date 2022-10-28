Keşan’da fuhuş operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı iddia edilen otele polis baskın yaptı. Fuhuş yaptığı belirlenen 10 kadın ve aracılık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalanırken, otel 90 gün boyunca mühürlendi.

Keşan’daki bir otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bahse konu adrese baskın yaptı.

Oteldeki denetimler sırasında fuhuş yaptığı tespit edilen 10 kadın ile birlikte, fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen S.Ü., N.A. ve H.A. isimli 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, daha sonra sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, otel kayıtlarındaki kimlik bilgilendirme kanununa aykırı eylemlerden idari işlem başlatılırken, fuhuş ve zührevi hastalıklar komisyonu tarafından, otel 90 gün süreyle mühürlendi.