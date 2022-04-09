Keşan’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 18 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanan 18 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçede geniş çaplı operasyon düzenlenmiş, daha önceden uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanan içici şahıslardan edinilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen 18 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte, silahın ele geçirildiği operasyon ile gözaltına alınan 18 şahıs, geçtiğimiz gün yargı karşısına çıkarıldı.

Yakalanan şüphelilerden T.E., E.E., A.G., N.I., H.B., M.P., H.P., S.D., T.D., S.G., Ö.D. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne sevk edilirken, diğer 7 şüpheli G.D., S.T., S.C., M.D., H.D., P.D., H.K. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilmişti

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 99 Adet kilitli poşet içesinde satışa hazır halde 37,12 gram eroin maddesi, 28 adet folyo kağıdına sarılı satışa hazır halde 6,08 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 adet poşet içesinde 650,86 gram metamfetamin maddesi, 1 adet poşet içerisinde 51,72 gram eroin maddesi, 1 adet poşet içesinde 51,19 gram eroin maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 18 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ve lastik ele geçirilerek el konulmuştu.