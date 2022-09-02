Keşan’da çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan şok baskında çok sayıda uyuşturucu ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’da uyuşturucu madde ile mücadele eden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Yenimescit Mahallesi’nde bulunan bir adrese baskın yaptı. S.Ö. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda 64 adet uyuşturucu uyarıcı niteliğinde reçeteye tabi ilaç ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.