banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altında
Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altında
İngiltere anlaşması otomotiv sektörünü umutlandırdı
İngiltere anlaşması otomotiv sektörünü umutlandırdı
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
Galatasaray'dan 2 dev transfer
Galatasaray'dan 2 dev transfer

Keşan’da at arabalarının yerini triportörler aldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye tarafından başlatılan "At arabaları dönüşüyor" projesi kapsamında şehir içinde at arabaları ile yük taşımacılığı yapan 104 kişiye motorlu triportörler dağıtıldı. Atlarından ayrılmanın zor olduğunu belirten at arabacıları ise aile bireyleri gibi gördükleri atlarının yerini alacak arabalardan umutlu olduklarını söyledi.

EDİRNE 29.12.2020, 15:45
2
Keşan’da at arabalarının yerini triportörler aldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye tarafından başlatılan "At arabaları dönüşüyor" projesi kapsamında şehir içinde at arabaları ile yük taşımacılığı yapan 104 kişiye motorlu triportörler dağıtıldı. Atlarından ayrılmanın zor olduğunu belirten at arabacıları ise aile bireyleri gibi gördükleri atlarının yerini alacak arabalardan umutlu olduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası’nın desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen "At Arabaları Dönüşüyor" projesi kapsamında 104 triportör 29 Aralık 2020 Salı günü hak sahiplerine belge ve plakaları ile teslim edildi. Plaka ve belgelerine kavuşan at arabacıları bundan böyle ’Şimşekler’ markası ile taşımacılık yapacaklar.

Teslim törenine, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile ilçe belediye başkanları, ilçe siyasi parti temsilcileri, oda, borsa ve dernek başkanları katıldı.

Keşan’da genelde hurda ve eşya taşımak için kullanılan atların artık emekliye ayrılacağını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bundan sonra atların yük taşımayacaklarını belirterek, "Alınan atlar, köylerde yaşayan ve çiftçilik yapan kişilere verilecek, buralarda sahiplendirilecekler. Bunun için derneklerle görüşmelerimiz oldu; ama atlar artık Keşan’daki mesleklerini yapmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yıllardır beraber oldukları atları vermekten dolayı üzüntü duyduklarını söyleyen at arabacıları ise, belediyeden yardım istedi. Keşan Küçük Motorlu Taşımacılar Derneği üyeleri, atlarını bırakmanın zor olduğunu belirtti.

Atını vermekten dolayı eşiyle evde gözyaşları döktüğü belirten Erol Gılbaz, "Bu mesleğe alıştık, ata alıştık. Canımı alıyorlar sanki öyle alıştım. 30 seneden beri ben ekmeğini yedim atımın. Çocuklarımı yetiştirip büyüttüm onunla. Motor bana göre değil, ben atımdan memnundum" derken, başka bir at arabacısı İrfan Savrın ise, "Böyle daha güzel olacak, temiz olacağız. Motorlarımız gelecek, atın görevini yapıyorsa ben gayet memnun olurum, o zaman daha iyisini alırım. Ben kullanamazsam çocuklar kullanır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, var olan atlara verilen 15 liralık yem ile tüm günü idare ettiklerini belirten Tolga Umaç ise, yakıt masrafından söz ederek, "Motorlar 500 kilo taşıyacak benim atlarım 1 buçuk ton taşıyor ama yine de Keşan temiz olsun diye olur verdik ve katıldık" dedi.

Salih Kömür ve Mustafa Padır ise, "Araçlar arızalandığında çıkan masrafı ödeyebilecek miyiz? Aklımızdaki en büyük soru bu. En azından belediyemiz bir kereye mahsus plakası, muayenesi ve sigortası olmak kaydıyla yardımcı olsun istiyoruz" isteğini dile getirerek, "Allah herkesten razı olsun, bize iş sözü de verdiler; dönüşler güzel olursa memnun oluruz" şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12