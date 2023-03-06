Keşan’da 5. kattan atlayan kadın, kendisini yakalamak isteyen kişinin üzerine düştü

Edirne’nin Keşan ilçesinde apartmanın 5. katından atlayan kadın, aşağıda bekleyen bir kişinin üzerine düştü. İki kişi de vücutlarında oluşan kırılar sebebiyle tedavi altına alındı.

Olay, İspat Cami Mahallesi’nde sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5. katında ikamet eden bir kadın, sabaha karşı balkona çıktı. Kendisini balkondan aşağı bırakan kadın, aşağıda kendisini fark eden ve tutabilmek için bekleyen bir kişinin üzerine düştü.

Olayda, kadın ve üzerine düştüğü adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, adamın ise ayağında kırık olduğu öğrenildi.