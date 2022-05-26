Keşan’da 3 adrese uyuşturucu operasyonu

Edirne’nin Keşan polis ekipleri 3 eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çalışmalarda, 3 kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

M.K., B. K. ve D. B. isimli şahısların 700 Evler TOKİ Konutları’nda bulunan ikametlerinde alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramalarda, 31 adet satışa hazır halde fişeklenmiş eroin maddesi, 2 adet kağıda sarılı halde eroin maddesi, 1 adet kilitli poşet içerisinde EROİN maddesi ile birlikte fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen lastikler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1179 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.