Keşan polisi kanıyla Kızılay’ın yardımına koştu

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay ile düzenlenen organizasyonda kan bağışında bulundu. Kan ihtiyacı olan hastalara umut olabilmek için kanlarını bağışlayan polislerin kampanyaya ilgisi yoğun oldu.

Kan bağışı kampanyası için Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Kızılay Edirne Şubesi, tarafından kan toplama merkezi oluşturuldu. Kampanyaya Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, amirler ve polis memurları katıldı. Yoğun katılım altında gerçekleşen kan bağış kampanyasında emniyet mensupları kan bağışına uygun olup olmadıkları konusunda testlerden geçerek, kan verdi.

Kampanya hakkında konuşan Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi görevlisi Dr. Erhan Aksoy, kanın acil olmayan ancak sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kanın stoklarımızda bulunması gerekiyor ki acil durumlarda hastalarımıza hemen kullanabilmemiz gerekiyor. Her insanın vermiş olduğu bir ünite kan 3 hayat kurtarıyor. Korona virüs geçiş döneminde stoklarımızda ciddi azalmalar mevcut, bu yüzden de kurumlarımızın ve halkımızın verdiği kan bağışı destekleri çok önemli. İnsanlar kan aramak zorunda kalmasın.”

Öte yandan kurumların kan bağışı konusunda duyarlı davranıp toplu halde kan bağışı yapmalarının önemine dikkat çeken Dr. Aksoy, “Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte bir organizasyon içerisindeyiz. Bundan önce olduğu gibi kan bağışı desteklerine topluca devam ediyorlar. Onların nezdinde de tüm kurumlarımızı kan bağışına davet ediyorum” dedi.

Keşan’ın nüfusuna oranla kan bağışı konusunda çok duyarlı olduğunun altını çizen Dr. Aksoy, “Covid sürecinde biraz bir düşüş yaşandı; ancak hastalığın olması kan ihtiyacını azaltan bir durum değil. Kana olan ihtiyaç devam ediyor. Bu dönemde kan bağışına biraz daha motive olmalarını ve ilgi göstermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.