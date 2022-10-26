Kapkaççı daha fazla kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir sokak üzerinde başka bir şahıs ile yanına yaklaştıkları kadının çantasını kapkaç ile çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. 18 yaşından küçük şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Alaattin Sokak’ta yürüyen 77 yaşındaki Şükriye Tezel’in yanına gelen C.K. ve İ.B. isimli iki şahıs, içinde 600 TL, alyans ve cep telefonu olan çantayı kapıp kaçtı.

İhbarla gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelileri tespit etti.

Önceki günlerde bir diğer şüpheliyi yakalayan ekipler, bu kez de İ.B.’yi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Caddesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı. Öte yandan İ.B.’nin Keşan Polis Merkezi Amirliğince ‘kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf’, Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, Keşan 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce de ‘kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından aranma kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Tezel’in çantası ise teslim edildi.