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Kameralardan kaçamayan çığırtkanlar, suçüstü yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesindeki otogarda, bağırarak müşteri yönlendirmeye çalışan ve bu şekilde çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 11 çığırtkan ve 5 firmaya ceza yazıldı.

EDİRNE 22.04.2021, 16:29
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Kameralardan kaçamayan çığırtkanlar, suçüstü yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesindeki otogarda, bağırarak müşteri yönlendirmeye çalışan ve bu şekilde çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 11 çığırtkan ve 5 firmaya ceza yazıldı.

Keşan Otogarı’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gürültü kirliliğine neden olan ve vatandaşları rahatsız eden çığırtkanlara karşı kontroller artırıldı.

Çığırtkan olarak adlandırılan, otogara gelen yolcuları henüz bölgeye ayak bastıkları anda onları bağlı oldukları otobüs firmalarına yönlendirmeye çalışan bu sırada sergiledikleri ısrarcı tavırları ile yolcuları yoğun taciz altında bırakan şahıslara yönelik denetimler düzenlendi.

KGYS (Kent Güvelik Yönetim Sistemi) kameraları ile saniye saniye izlenen otogarda, 11 şahıs tespit edilirken ayrıca 5 firmaya da toplamda 3 bin 264 TL ceza yazıldı.
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