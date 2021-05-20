Kadın sürücülere ‘Kemerim hep aklımda’ temalı hediyeler verildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, trafik polisleri yaptıkları kontrollerde, ’Kemerim hep aklımda’ temalı hediyeleri kadın sürücülere armağan etti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda gün içinde denetimlerde bulundu. Emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik uygulamalar yapan ekipler, durdurdukları kadın sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol ederken, gerekli hassasiyeti göstermeleri için hatırlatmada bulundu ve sürücülere bez çanta ile mutfak önlüğü hediye etti.

Hediyelerini alan kadın sürücüler de, polis ekiplerine düzenledikleri farkındalık organizasyonu ve hediyelerden dolayı teşekkür ederek, tüm sürücüleri trafikte emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.