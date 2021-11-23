Kaçak avcılara 79 bin 988 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından altı ilde yapılan genel denetimlerde, kaçak avcılara 11 bin 300 TL idari para cezası 67 bin 688 TL de tazminat olmak üzere toplamda 79 bin 988 lira ceza uygulandı.

DKMP İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, Kasım ayının 3’cü haftasında 806 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde, 51 avcıya idari işlem yapılırken, yasa dışı avda kullanılan 8 tüfeğe ve 2 adet ses çıkaran cihaza da el konulduğu bildirildi. Yapılan genel denetimlerde kaçak avcılara 11 bin 300 TL idari para cezası, 67 bin 688 TL de tazminat olmak üzere toplamda 79 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde yakalanan ve yasa dışı avlanan 54 ötücü kuşta doğaya salındı. Av denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.