banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri Edirne’de ağırlandı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Uludure ve İstanbul Flüt Topluluğu üyelerini ağırladı.

EDİRNE 25.10.2021, 12:05
İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri Edirne’de ağırlandı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Uludure ve İstanbul Flüt Topluluğu üyelerini ağırladı.

Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi akademisyenleri tarafından kurulan ve verdikleri konserlerle Türk bestecilere ait eserlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlayan İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Flüt Ustalık Sınıfı Çalışması gerçekleştirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Ayla Uludure yönetiminde, Flüt Ustalık Çalışması düzenleyen İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri, ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde unutulmayacak bir konsere imza attı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir beğeniyle karşılanan konserde, İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri, Klasik Batı Müziği repertuvarına ait eserlerin yanı sıra Çağdaş Türk bestecilerinin birbirinden seçkin eserlerini seslendirdi.

Müzik şöleninin yaşandığı konser sonunda sanatçılara, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Çisem Önver Zafer ile öğretim üyeleri Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yavuz tarafından çiçek takdim edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2