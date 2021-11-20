İpsala’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99 yıldönümü

Edirne’nin İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar gönderlere çekildi. Daha sonra saat kulesi önünde kurtuluş töreni devam etti. İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Garnizon Komutanı V. P. Binbaşı Gökçe Eriç, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, tören alanında bulunan öğrenciler ile ilçe halkının kurtuluş bayramını kutladı. İpsala Avcılar Derneğince hazırlanan Milis Kuvvetleri’nin şehre girişi sahnelendi. Atatürk Ortaokulu ile İpsala Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okundu.

20 Kasım İpsala Kurtuluş Günü münasebetiyle ilk ve ortaöğretim kurumları arasında düzenlen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Ekrem Güngör ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

İpsala Halk Eğitim Merkezi ve Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanmış olan Kurtuluş Ateşi adlı gösteri yapıldı.

Törene, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutan V. P. Binbaşı Gökçe Eriç, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, cumhuriyet savcıları, siyasi parti başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.