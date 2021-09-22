İpsala’da öğrenci servisleri denetlendi

Edirne’nin İpsala ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis minibüsleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli Eğitim yetkililerince denetlendi.

İpsala merkezde yapılan denetim, İpsala Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz ile personelin katımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada, sürücülerin servis kurallarına uyup uymadıkları ve evrakları kontrol edildi. Denetimlerin süreceği kaydedildi.