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İpsala’da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan "Mutluluğunuz daim olsun" projesi kapsamında evlenecek çiftlere çeyiz paketi veriliyor.

EDİRNE 27.09.2021, 12:35
İpsala’da ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz çeyiz paketi

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan "Mutluluğunuz daim olsun" projesi kapsamında evlenecek çiftlere çeyiz paketi veriliyor.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, gelir seviyesi düşük durumda olup, yeni evlenen çiftlere kurdukları aile birliğine maddi ve manevi olarak destek olmak, en güzel ve en mutlu günlerinde devlet olarak da yanlarında olmak amacıyla vakfımızca 14 üründen oluşan çeyiz paketi hediyesi verilmektedir. Şartları tutan yeni evli çiftlerimizin başvuruları vakfımız tarafından alınmaktadır" denildi.

Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Kaymakam Ekrem Güngör, "Tüm yeni çiftlerimize ’hayırlı olsun, mutluluğunuz daim olsun’ diyoruz. Projede emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

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