İpsala’da ’Başarı tesadüf değildir’ semineri

Edirne’nin İpsala ilçesinde ‘Başarı tesadüf değildir’ semineri gerçekleştirildi.

İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği, İpsala Kaymakamlığı, İpsala Meslek Yüksek Okulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, hedef kitlesi ortaokul, lise ve yüksekokul öğrencileri olan, 3 oturumdan oluşan ‘Başarı tesadüf değildir’ seminer programı düzenlendi. Toplam Kalite Yönetim Uzmanı, Sistem Analist ve Matematik Mühendisi Cemal Bozkurt, konuşmacı olduğu seminerde başarının tanımına ve yaşam boyunca başarı kriterlerinin değiştiğine vurgu yaptı.

“En büyük başarı iyi bir insan olabilmektir”

Öğrencilerle bir araya gelen Cemal Bozkurt, başarının tanımına ve yaşam boyunca başarı kriterlerinin değiştiğini söyledi. En büyük başarının iyi bir insan olabilmek olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Herkesin hedefleri farklı olabilir. Hayatta başarılı olmak, sınavlarda en yüksek puanı almaktan, en popüler okullardan mezun olup, herkesin gözdesi mesleklere ulaşmaktan çok daha farklıdır. Öncelikle insanın kendi kapasitesine inanması, yeteneklerinin farkında olması ve mücadeleci olması gerekir. Daha iyi olmanın alternatiflerini sorgulayan, şartları zorlayan, sorun gördüğünde ‘’bana ne’’ demeyen, kolaycılığa itiraz eden, sorumluluk almaktan kaçmayan cesaretli kişiler hayatlarında daha başarılı oluyorlar. Başarısızlıklarında kolay mazeret bulmak, kendine acımak, acındırmak ya da başkalarını suçlamak yerine çözüme odaklanan kişiler daha başarılı oluyorlar. Geleceği öngören, ileri görüşlü, açıları değiştirerek bakabilen ve başkalarının göremediğini gören farkındalığı gelişmiş yenilikçi kişiler daha başarılı olabiliyorlar. İçinde bulunduğu durumu analiz edebilen, eldeki olanaklarla hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenleri doğru belirleyebilen ve önceliklendirme yaparak disiplinli çalışma alışkanlığı olanlar daha başarılı oluyorlar. Benlik saygısı gelişmiş, kendini geliştirebilen, yeteneklerine inanan, çabuk vazgeçmeyen, motivasyonunu kolay kaybetmeyen kişiler daha başarılı oluyorlar. Başkaları karşısında ve topluluk önünde kendini iyi ifade edebilen, gerektiğinde iyi dinleyici olan, önyargısız ve empati kurabilen kişiler daha başarılı oluyorlar” dedi.

"Yeni başarı hikayelerine ihtiyacımız var"

Programın ardından açıklamalarda bulunan İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Koşan, “Sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığımız bu zor günlerde yeni başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Daha güçlü bir gelecek için tüm kurum ve kuruluşlar birlikte hareket ederek, çocuklarımızın ve gençlerimizin öz güvenlerini, öz saygılarını ve başarı motivasyonlarını arttırmak için gereken fiziki ve sosyal altyapıları oluşturmalı ve etkinlikleri çeşitlendirmeliyiz. Biz dernek yönetici ve üyelerimizle üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programın sonunda Cemal Bozkurt’a, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Koşan tarafından İpsala Pirinci takdim edildi.