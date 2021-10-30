İpsala’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Ülke genelinde olduğu Edirne’nin İpsala ilçesinde da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İpsala Toplum Sağlığı Merkezinde vatandaşlara Biontech ve Sinovac aşısı uygulaması yapılıyor.

İpsala Toplum Sağlığı Başkanlığı yapılan açıklamada, “Korona virüsü yenmenin en önemli silahı toplum geneline yapılacak olan Covid-19 aşılamasıdır. Sadece tek doz aşı yaptırmak korona virüs hastalığından korunmak için yeterli değildir. Bu sebeple vatandaşlarımız 2’ci doz korona virüs aşılarını yaptırmak üzere İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Aşı Polikliniği’ne davet ediyoruz. Vatandaşlarımıza hızlı bir biçimde ulaşabilmemizde bizlere yardımcı olan İpsala Kaymakamlığımıza, İpsala Belediye Başkanlığımıza, İpsala Müftülüğümüze, mahalle ve köy muhtarlıklarımıza teşekkür ederiz” denildi.