İpsala’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala Gümrük Kapısı istikametine giden yabancı uyruklu G.K. yönetimindeki 01-277-50 plakalı otomobil, İpsala Kavşağı’na geldiğinde, şehir merkezinden kavşağa giriş yapmak isteyen E.D. yönetimindeki 34 FUU 764 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada E.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ile İpsala Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.