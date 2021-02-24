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İpsala’da 2 köy ve 1 mahalle koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Edirne’nin İpsala ilçesinde görülmeye devam eden korona virüs vakaları mutasyonlu virüsün de eklenmesiyle yeniden artışa geçti. İpsala ilçesinde de görülmeye başlayan mutasyonlu varyantlar sebebiyle ilçeye bağlı 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alınırken, apartman karantinaları ile vakalar kontrol altında tutulmaya çalışıyor.

EDİRNE 24.02.2021, 16:26
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İpsala’da 2 köy ve 1 mahalle koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Edirne’nin İpsala ilçesinde görülmeye devam eden korona virüs vakaları mutasyonlu virüsün de eklenmesiyle yeniden artışa geçti. İpsala ilçesinde de görülmeye başlayan mutasyonlu varyantlar sebebiyle ilçeye bağlı 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alınırken, apartman karantinaları ile vakalar kontrol altında tutulmaya çalışıyor.

İpsala’da uzun bir aradan sonra mutasyonun etkisiyle yeniden artışa geçen korona virüs vakaları kentte alarma geçilmesine sebep oldu. İpsala’ya bağlı Turpçular ve Kumdere Köyleri ile birlikte Fatih Mahallesi, görülen vakalar sebebiyle karantiya alındı. Öte yandan şehir içinde pozitif tanısı konulan hastaların bulunduğu apartmanlar, alınan karar doğrultusunda karantinaya alınıyor.

Şehirdeki vakalarda artış yaşandığını dile getiren İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal son durum hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda 2 köyümüz bir de mahallemiz karantina altında. Giriş - çıkışları engelledik. Yayılımı durdurmaya çalışıyoruz. Günlük 24’lere çıkan vaka sayımız şu anda 9’lara kadar düştü. Aldığımız önlemlerle artışı engellemek üzereyiz. Bu hafta çarşamba pazarımızı yayılım olmasın diye kurdurmadık. Vakaların seyrine göre önümüzdeki hafta için planlamalar yapacağız"

Vaka sayılarının önceki korona virüs dalgalarına kıyasla daha hızlı yayılım kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Ünsal, "Bu sefer ki virüsün mutant virüs olma ihtimali yüksek. Çok hızlı bir yayılım gösterdi. Yayılımı azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızdan tek ricamız çok daha dikkatli davranmaları ve aile gezmeleri, ev gezmeleri, taziye ziyaretleri yapmamaları. Bu ciddiye alınması gereken bir konu. Sıkıntı oradan patlak veriyor. Halkımız baştan ciddiye almıyordu. Ama bu son gelen mutant virüsle beraber bir ciddiyet oluşmaya başladı. Kayıplarımız da oluyor. Vaka sayıları hızlanmışken yavaşlatmaya başladık. Stabile çekmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle de yakın bir gelecekte normale döneceğiz. İnşallah fazla kayıp vermeden bu işi sonlandırırız." sözleriyle de halkı daha duyarlı olmaya ve ev gezmelerine bir süre ara vermeye çağırdı.

Öte yandan İpsala’da belediye ekiplerinin sürekli olarak denetim ve dezenfektan çalışmaları yaptığını belirten Abdullah Naci Ünsal, her yeni vakada , bahse konu apartmanın izole edildiğini belirterek,"Denetimlerimiz, ilaçlamalarımız devam ediyor. Bir apartmanda bir dairede de virüs çıksa apartmanı komple karantinaya alıyoruz. Karantinaya altındaki apartmanların ilaçlamaları her Allah’ın günü yapılıyor. Mahalle aralarını da ilaçlamaya devam ediyoruz. Halkımız istediği kadar dezenfektan alabilsin diye bir dezenfektan çeşme yaptırdık. Karantinada olanlara zabıtalarımız vasıtasıyla yardımlar götürüyoruz. Bulaşı azaltmak için pozitif vakalarla teması kesmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak, halkın belirtilen maske, mesafe ve hijyen konularına özen göstermeleri ve bilgilendirmeleri ciddiye almaları konusunda çağrıda bulunan İpsala Belediye Başkanı Ünsal, "Halkımızdan toplu halde bulunmamalarını, maskelerini çıkarmamalarını ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını rica ediyorum. Virüsün yayılımı hızlandı o yüzden bu işi ciddiye alsınlar. Halkımızdaki en büyük sıkıntı virüsü ciddiye almamak. Kayıplarımız var. Allah onlara gani gani rahmet versin ama virüsü ciddiye almadığımız sürece de işimiz sıkıntılı. Halkımız tedbirlere uymaya başladı. İnşallah en kısa sürede bu musibetten kurtulacağız." şeklinde konuştu.
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