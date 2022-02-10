İlahiyat Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Öztürk atandı

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine YÖK tarafından, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Öztürk atandı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uhdesinde bulunan dekanlık görevini Prof. Dr. Ali Öztürk’e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Prof. Dr. Ali Öztürk, ilahiyat ve İslam ilimleri alanında yetişmiş ve uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş değerli bir Hocamız. Dekanlık görevini, işinin ehli Hocamıza teslim etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendisinin liderliğinde, İlahiyat Fakültemizin, ilim ve irfan yolundaki eğitim ve hizmetlerinin artarak devam edeceğine, Üniversitemiz ve şehrimiz için faydalı işler ortaya konacağına inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Dekan Prof. Dr. Ali Öztürk de, “Çok önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğimin bilincinde olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte İlahiyat Fakültemizi daha da ileriye götürmek için çalışacağız. El birliğiyle fakültemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, hediye takdiminin ardından İlahiyat Fakültesinin eğitim-öğretim hizmetleri ile akademik çalışmaları üzerine yapılan görüş alışverişi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.