İçen de satan da yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satan 1 kişi ve kullanan 1 kişi olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alınan arama kararı doğrultusunda Ay Sokak’ta bulunan A.M. isimli bir şahsın evinde arama yaptı. 1 adet plastik kavanoz içerisinde 352 gram esrar, 1 adet 4.14 gram esrar içeren sigaralık, 2 adet uç kısmı yanık zıvana ile o sırada evde bulunan H.K. isimli bir başka kişi olan H.K.’nın üzerinden ise 1.90 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İkamet sahibi A.M. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, H.K. hakkında ise kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.