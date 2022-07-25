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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."
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Huzurevi sakinleri kendi sebzelerini yetiştiriyor
Edirne’de huzurevi sakinleri, bahçede kendi sebzelerini yetiştirerek hem doğa ile iç içe oluyor hem de sosyalleşerek hoşça vakit geçiriyor.
EDİRNE 25.07.2022, 21:58
Edirne’de huzurevi sakinleri, bahçede kendi sebzelerini yetiştirerek hem doğa ile iç içe oluyor hem de sosyalleşerek hoşça vakit geçiriyor.
Uzunköprü ilçesinde bulunan Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi’nin sakinleri, huzurevi bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerle hem doğa ile iç içe oluyor hem de hoşça vakit geçiriyorlar. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinin bahçesinde domates, biber, patlıcan, karpuz gibi sebze ve meyveler yetiştiren huzurevi sakinleri, toprakla vakit geçirirken mutlu olduklarını belirttiler.