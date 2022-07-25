Huzurevi sakinleri kendi sebzelerini yetiştiriyor

Edirne’de huzurevi sakinleri, bahçede kendi sebzelerini yetiştirerek hem doğa ile iç içe oluyor hem de sosyalleşerek hoşça vakit geçiriyor.

Uzunköprü ilçesinde bulunan Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi’nin sakinleri, huzurevi bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerle hem doğa ile iç içe oluyor hem de hoşça vakit geçiriyorlar. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinin bahçesinde domates, biber, patlıcan, karpuz gibi sebze ve meyveler yetiştiren huzurevi sakinleri, toprakla vakit geçirirken mutlu olduklarını belirttiler.