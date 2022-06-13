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Hükümlü firari polis denetimine takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

EDİRNE 13.06.2022, 15:51
Hükümlü firari polis denetimine takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli O.B’nin UYAP sorgusunu yapan ekipler, şahsın ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğunu ve bir ’evden hırsızlık’ olayının şüphelisi olarak arandığını belirledi.

Emniyete götürülen O.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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