Hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir hırsızlık olayına karışan iki kişi, polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Zanlılar cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nün deposundan 25 bin TL değerindeki peyzaj yapı aletleri ve başka bir bir depodan da 40 güvercin kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. Konu hakkında çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların O.A. ve H.B. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi iki şahsı gözaltına alan ekipler, daha sonra adliyeye sevk etti.

Keşan Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.