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Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri’nde konserler düzenlendi
Edirne’nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği kutlamalarının birinci günü etkinliklerinde sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı konser verdi.
EDİRNE 06.05.2022, 11:42
Edirne’nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği kutlamalarının birinci günü etkinliklerinde sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı konser verdi.
Katılımın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı’ndaki konser alanında sahneye çıkan Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, sevilen şarkıları seslendirirken, izleyenler de büyük bir coşkuyla onlara eşlik etti.