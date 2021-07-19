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Helvacıoğlu virüse yakalandı

Edirne’nin Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı. PCR testi pozitif çıkan Helvacıoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

EDİRNE 19.07.2021, 18:45
Helvacıoğlu virüse yakalandı
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Edirne’nin Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı. PCR testi pozitif çıkan Helvacıoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Koronavirüse yakalanan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Sıklıkla test olan biri olmama rağmen, yakın ekibimden iki personelimde pozitif görülmesi sebebiyle bugün tekrar test oldum ve pozitif olduğum anlaşıldı. Toplam 3 doz aşımı oldum. Karantina sürecini evde geçireceğim. " ifadelerini kullandı.
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