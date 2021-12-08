Havsa’da dere ıslah çalışmaları: 3 köy taşkınlardan korunmuş olacak

Edirne Havsa Necatiye Köyiçi deresinde ıslah çalışmaları hızla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Edirne’ye yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Havsa ilçesinde bulunan ve taşkınlara sebebiyet veren Islah Projesi hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Necatiye Köyü Yukarıyalı Deresi üzerinde bin 150 metre uzunluğunda çift taraflı betonarme duvar, 1 adet yaya köprüsü, 1 adet menfez, Bakışlar Köyü Köy İçi Deresi üzerinde 550 metre uzunluğunda çift taraflı beton ağırlık duvar, 1 adet menfez ve Menekşesofular Köyü Köy İçi Deresi üzerinde 370 metre çift taraflı beton ağırlık duvar, Korucuköy Deresi üzerinde 500 metre uzunluğunda çift taraflı beton ağırlık duvar, imalatları yapılmakta olduğunu ifade ederek, fiziki olarak yüzde 26 gerçekleşme sağlandığının altını çizdi. Yıldız, "Havsa İlçeye bağlı Necatiye, Bakışlar ve Menekşesofular Köylerinin taşkınlarından korunması işinin tamamlanmasıyla 3 köy taşkın zararlarından korunmuş olacaktır" dedi.

Havsa Necatiye, Havsa Bakışlar ve Merkez Menekşesofular köylerindeki taşkın koruma inşaatının fiziki olarak yüzde 26 gerçekleşme sağlanarak, çalışmaların 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.